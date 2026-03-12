日本郵政グループ女子陸上部は11日、昨年の世界選手権東京大会女子1万メートル6位の広中璃梨佳（25）が3月末で退部すると交流サイト（SNS）で発表した。日本郵政株式会社も退職する。日本のトラック長距離のエースで、駅伝でも無類の強さを見せる広中は、自身のインスタグラムを更新し「この度、2026年3月をもちまして新たな環境でチャレンジするため日本郵政グループ女子陸上部を卒業いたします」と報告。そして、「どんな