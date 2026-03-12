元乃木坂４６でタレントの松村沙友理（３３）が第１子を出産したことを１２日、自身のインスタグラムで報告した。松村は「ご報告」とはじめ、「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」と報告。「小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、 抱えきれないほどの愛と幸せを感じております。今後とも温かく見守って頂けると嬉（うれ）しいです」と直筆の署名で結んだ。松村は昨年１２月３日にインスタグラムで一