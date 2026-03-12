腎臓にとってよい食べ方、悪い食べ方とは？普段の食事で実は腎臓によくない食べ方をしているかも・・・？ 食べ方の問題点を確認してみよう 多くの生物と同様、私たち人間もつねに何かを食べなければ生きていくことはできません。しかし近年、この「食べる」という行為自体に腎臓を傷める可能性があるということに注目が集まっています。実際に何かを食べているときは、食べ物の見た目や香り、味わいなどに意識が向いているため、