失った自信は取り戻せるのか？ まず自信をもつ。根拠は後付けの努力で赤ん坊を観察していると、自信に満ちているように見えます。ハイハイするときに、「ぼく、できるかな？」などとは思いませんし、伝い歩きをするときに、「今日は調子が悪いから明日にしよう」などとためらう様子も見せず、果敢にチャレンジしています。ところが、大人になるにつれて、人は根拠なく自信を失い、何かをしないことの言い訳ばかりがうまくなります