ドル円理論価格1ドル＝159.13円（前日比+1.59円） 割高ゾーン：159.75より上 現値：159.21 割安ゾーン：158.52より下 過去5営業日の理論価格 2026/03/11157.54 2026/03/10156.09 2026/03/09157.17 2026/03/06157.26 2026/03/05157.10 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動