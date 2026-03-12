米株価指数先物時間外取引ダウ500ドル超安戦争長期化懸念 東京時間09:26現在 ダウ平均先物MAR 26月限46946.00（-502.00-1.06%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6716.50（-63.00-0.93%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24741.75（-241.75-0.97%）