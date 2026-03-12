石油備蓄放出は戦争が早期に終結しないことを意味するドルと原油が上昇 有事のドル買いが広がっておりドル円は159.20円台まで上昇、ユーロドルは1.1534付近まで下落している。 米10年債利回りは2月9日来水準まで上昇している。原油価格は時間外で1バレル＝93ドル台に乗せている。米株先物は大幅下落、ダウは500ドル近く下げている。 国際エネルギー機関（IEA）加盟32カ国は過去最大規模4億バレルに上る石油