世界的ヒットを記録したミュージカル映画の続編『ウィキッド 永遠の約束』が3月6日に日本公開を迎え、初週末3日間に31万5027人を動員、興行収入5億3096万1340円を上げ、前作を上回る成績で大ヒットスタートを記録した。このたび、本作のために書き下ろされた新曲「ノー・プレイス・ライク・ホーム」の歌唱シーン本編映像が解禁された。【動画】映画オリジナル曲「ノー・プレイス・ライク・ホーム」歌唱シーン20年以上愛され続