アメリカの有力誌「フォーブス」は11日までに、今年の「世界長者番付」を発表し、実業家のイーロン・マスク氏が2年連続で1位に選ばれました。フォーブス誌が11日までに発表した今年の「世界長者番付」で、1位に電気自動車大手テスラや宇宙企業スペースXなどを率いる実業家のイーロン・マスク氏が2年連続で選ばれました。現在の保有資産は8390億ドル＝日本円でおよそ133兆円と推定され、前の年と比べおよそ2.5倍拡大しています。日