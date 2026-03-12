春が訪れると鉄道ファンも冬眠から覚める?? 思わずそんなことを思わせる京成グループ発のニュースリリース２題……。京成電鉄は2026年４月25日、本線宗吾参道駅に隣接する千葉県酒々井町の宗吾車両基地でファン感謝イベント「京成電鉄宗吾車両基地キッズフェスタ」を開催する。「京成電鉄宗吾車両基地キッズフェスタ」のビジュアル（画像・京成電鉄）「京成グループお客様感謝イベント2026」の一環。通常非公開の車両基地で、