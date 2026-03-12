ＴｒａｉｌｈｅａｄＧｌｏｂａｌＨｏｌｄｉｎｇｓに買いが先行している。同社は１１日取引終了後、各種システム開発支援などを行っているＳＢＷｏｒｋｓ（東京都中央区）の全株式を取得し、完全子会社化すると発表。これが材料視されているようだ。 株式譲渡実行日は４月中旬を予定。同社はＳＢＷｏｒｋｓをグループ内に取り込むことで、「デジタル・フードテック戦略の中核拠点化」「ＡＩによるオペレ