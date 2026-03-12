シェアリングテクノロジーは３日続伸し、昨年来高値を連日更新している。１１日の取引終了後、神戸市を中心に住宅リフォーム事業などを展開するライフライン（神戸市垂水区）の全株式を４月１日付で取得し子会社化すると発表しており、好感した買いが入っている。 シェアテクはサービスの高品質化に向けた自社施工体制の拡大を進めており、ライフラインの子会社化により、顧客の多様なニーズにより