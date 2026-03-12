ニデックが急反発している。香港の投資ファンドであるオアシス・マネジメントがニデック株について、６．７４％保有していることが１１日の取引終了後に明らかとなり、思惑視した買いを誘った。同日に提出された大量保有報告書によると、保有目的はポートフォリオ投資及び重要提案行為。オアシスはアクティビスト（物言う株主）として知られている。報告義務発生日は４日。 出所：MINKABU PRESS