ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷＴＩ原油価格連動型上場投信といった原油ＥＴＦがカイ気配スタート。１１日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月限は前日比３．８０ドル高の１バレル＝８７．２５ドルだった。ホルムズ海峡やその付近で、貨物船などが新たに攻撃を受けたことも伝わるなか、原油の供給不安が高まった。その後、時