モイが切り返し急。同社は１１日の取引終了後、２６年１月期の単独決算発表にあわせて、２７年１月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比２．１％増の６８億２９００万円、経常利益は同１８．５％増の４億６１００万円を見込む。経常利益は前期に続き最高益更新を計画しており、評価された。 同社はライブ配信コミュニケーションプラットフォーム「ツイキャス」を運営する。今期はポイント販売とプレミ