名古屋ダイヤモンドドルフィンズは3月12日、齋藤拓実と2026－27シーズンから2028－29シーズンにかけて3年間の複数年契約が合意に至ったことを発表した。 現在30歳の齋藤は、172センチ69キロのポイントガード。桐光学園高校、明治大学を経て、2017－18シーズンにアルバルク東京でBリーグのキャリアを始めた。滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）へ期限付移籍した20