京都フィナンシャルグループは大幅高で３日続伸し、上場来高値を更新した。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想の上方修正を発表した。経常収益予想を前回予想の２０２２億円から３６５３億円（前期比２．２倍）、最終利益予想を４５０億円から９５０億円（同２．６倍）に引き上げた。同時に期末配当予想は特別配当１００円を加え１４０円に増額すること、自社株取得枠を６倍に拡大し取得期間を延長することも