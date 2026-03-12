[3.11 欧州CL決勝T1回戦第1戦 レバークーゼン 1-1 アーセナル]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は11日、決勝トーナメント1回戦第1戦2日目を開催。レバークーゼン(ドイツ)とアーセナル(イングランド)の一戦は、1-1のドローに終わった。レバークーゼンはプレーオフでオリンピアコス(ギリシャ)を下して勝ち上がってきたのに対し、アーセナルはリーグフェーズで破竹の8連勝。圧巻の強さで決勝トーナメント進出を早々に決めていた