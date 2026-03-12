先月、「現金８０万円を奪われた」などとウソをつき、警察の捜査を妨害したとして、山形地検はきのう、寒河江市に住む５４歳の消防職員の男を偽計業務妨害の罪で起訴しました。 偽計業務妨害の罪で起訴されたのは、寒河江市に住む５４歳の消防職員の男です。 起訴状などによりますと、消防職員の男は先月１８日の夕方、大江町内で工事作業をしていた作業員に対し「強盗に遭った」自分の車で連れまわされたのち、「２人組から逃げ