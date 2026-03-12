12日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比31.8％減の573億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同37.0％減の405億円となっている。 個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅエネルギー指数上場投資信託 、ＮＥＸＴＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 が新高値。ＮＥＸＴ