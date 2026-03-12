お弁当?「亜希家の満足パンパン弁当」ふりかけ混ぜごはん材料ごはん：茶碗2〜3杯分しそわかめふりかけ：大さじ2〜3調理工程炊いたご飯にしそわかめふりかけを混ぜ、弁当箱の中でフタをせず冷ましたらできあがり。菜の花と薄揚げのごま和え材料菜の花：1/2把（100g）油揚げ：1枚すりごま（白）：大さじ1砂糖：小さじ1しょうゆ：小さじ2調理工程1フライパンに菜の花・油揚げを並べ、油をひかずに乾煎りする。2焼き色がついたら取り出