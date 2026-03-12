【ワシントン共同】ロイター通信は11日、米国とイスラエルの攻撃を受けるイランの体制について、近いうちに崩壊する兆しはないと米情報機関が分析していると報じた。複数の報告書はいずれもイランが体制崩壊の危機には直面しておらず、国民を統制できていると判断しているという。複数の関係者の話として伝えた。イランでは、殺害された最高指導者ハメネイ師の後継者として次男モジタバ・ハメネイ師が選出された。ロイターは関