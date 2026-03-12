◇第6回WBC1次ラウンドB組イタリア─メキシコ（2026年3月11日テキサス州ヒューストン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組は11日（日本時間12日）、最終戦となるイタリア─メキシコ戦が行われ、5回表終了時点でイタリアが5点をリードする展開となった。イタリアは2回にロイヤルズの主砲でもあるパスクアンティノが右翼席に先制アーチ。前日まで3試合、計12打数無安打だったが、待望の初