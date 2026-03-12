侍ジャパンは１１日、チャーター機で決戦の地となるマイアミ国際空港に到着した。チームが公開した機内の様子では、山本由伸投手×若月健矢捕手の２ショットに大きな反響が集まった。ともにオシャレなメガネをかけてチャーター機に乗り込んだ山本と若月。座席に座って笑みを浮かべる山本の背後で若月が優しい表情を浮かべている。２人は開幕戦となった台湾戦でバッテリーを組み、山本は三回途中無失点と先発の役割を果たした。