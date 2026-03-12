フリーアナウンサーの望月理恵（５４）が１１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。“おひとり様”としての本音を明かす一幕があった。今回は「選択的『おひとり様』の本音爆発ＳＰ」。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「望月さんは一度、ご結婚なさってるじゃないですか？」と言われると「そうなんですよ。私、一度経験があるんですけど、『また失敗したらどうしよう？』っていう気持