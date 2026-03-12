◆姫路競馬６日目（３月１２日）《小牧太》２勝を挙げて５０勝。ジグラート（１１Ｒ）で重賞制覇を目指す。「何とかしたい」（◎）。スマートセラム（７Ｒ）も「すんなりハナを切れたら」（◎）。ミートザターゲット（６Ｒ）は「じっくり乗ってみる」（○）。テクノグルーヴ（９Ｒ）も「前走は何もかもがうまくいった」（○）。ダイゴリュウジン（８Ｒ）は「前走の内容がもうひと息で…」（△）。《杉浦健太》２１勝。