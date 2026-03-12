【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#13【前回を読む】「俺、二日酔いやからエラーするぞ」 毎晩遊び回りながらも無類の勝負強さを誇った秘訣前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中