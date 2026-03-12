米大リーグ・アストロズで今季からプレーする今井達也投手が11日（日本時間12日）、マーリンズとのオープン戦に先発。3回無安打無失点、4奪三振の完ぺきな投球を見せた。これでオープン戦3試合、計6イニングを投げて未だ無失点。日本のファンからは、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ“電撃参戦”を待望する声も上がった。今井は初回1死から2者連続三振。その後もマーリンズ打線を寄せ付けず、3回を打者9人で終え