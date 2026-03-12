ＦＣ東京は１２日、プロ２年目の１９歳ＦＷ山口太陽がＪ３愛媛に育成型期限付き移籍すると発表した。期間は今年６月３０日まで。山口はＦＣ東京を通じ「ＦＣ東京で過ごした時間のなかで、たくさんのことを学び、自分自身とても成長することができました。一方で、悔しい想いをすることもありました。その悔しさを力に変えて、愛媛ＦＣでは結果で自分の力を証明できるように全力で頑張り、力をつけてまた東京に帰ってきたいと思