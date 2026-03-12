前週ニュージーランドで開幕した国内男子ツアー。次戦は4月9日に初日を迎える東建ホームメイトカップ（三重）ということで1か月も「休み」に入る。【もっと読む】熱意と覚悟が欠如…国内男子ツアーの衰退を加速させる日本ゴルフツアー機構の“残念さ”女子の開幕第2戦は12日から始まる「台湾ホンハイレディース」（台湾・オリエントG＆CC=6720ヤード・パー72）。台湾女子プロ協会と共催の新規大会で、日本選手は54人が出場するこ