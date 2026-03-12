◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ベネズエラ―ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組の３連勝対決は、ドミニカ共和国が初回に先取点を奪った。試合前から球場内外で両チームのファンがお祭り騒ぎになって盛り上がっていた一戦。１回表にドミニカ共和国は１死からマルテ（ダイヤモンドバックス）が右前安打で出塁すると、続くソト（メッツ）が中堅右へ先取点となる２ラン