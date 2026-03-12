ロックデュオのザ・ホワイト・ストライプスのメンバーでミュージシャンのジャック・ホワイトが、シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトの音楽が「つまらない」とは言っていないと説明している。先日、ジャックがインタビューの中で、自身の経験を歌にするテイラーのようなスタイルには「全く興味が持てない」、「少しつまらない」と発言したと報じられたことを受け、ジャッ