【トランプ2.0 現地リポート】【写真】テキサス州で予想外の勝利 民主党の新星タラリコが共和党優位の“神話”を崩すかイラン戦争が開戦から1週間あまり。衝撃だったのは爆撃の規模だけでなく、その異様な速さだ。背景として指摘されるのがAIの導入である。ウォールストリート・ジャーナルは今回の戦争について、AIが戦争を「ターボ化」していると報じた。他のメディアでも、「AI支援型戦争」「AI主導に近づく戦争」などの表現