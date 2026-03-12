【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】【連載初回】オモシロの側面まで神棚に奉るのはつまらない「ツイスト・アンド・シャウト」◇◇◇1963年2月11日、アルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』の曲を一気に録音する「マラソンセッション」の最後の曲。この曲のリードボーカルを担当するジョンの声のコンディションが元々悪かった上に、長い長いマラソンのゴール寸前である。声がしゃがれてること、しゃが