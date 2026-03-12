ドナルド・トランプ米国大統領は11日（現地時間）、イラン戦争に関連し「私が終わらせたい時にいつでも戦争は終わるだろう」と述べた。トランプ大統領は同日、米インターネットメディアのアクシオス（Axios）との電話インタビューで「戦争がまもなく終わるだろう」としてこのように明らかにした。トランプ大統領はその理由として「イランに打撃を与える標的が、事実上ほぼ残っていない」とし「細々したものが少し残っているだけ」