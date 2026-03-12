IEA＝国際エネルギー機関は11日、中東情勢を巡り、過去最大となる4億バレルの石油備蓄を協調して放出することに加盟国が合意したと発表しました。【映像】IEAのビロル事務局長らの様子IEA＝国際エネルギー機関は11日、石油備蓄の協調放出に、日本を含む、加盟32カ国が全会一致で合意したと発表しました。過去最大の4億バレルの石油が、市場に供給されることになります。IEAは、先月末からの中東情勢の悪化で世界のエネルギ