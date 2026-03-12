ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が12日までに自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を生観戦する様子を披露した。「スワローズレジェンドに挟まれて？WBC観戦」と書き出すと、自身と元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏、ヤクルトのユニホームを着たお笑い芸人の瀬戸けんの東京ドームでの3ショットをアップ。瀬戸はプロ野球大好き芸人で、元ヤ