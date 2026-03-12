ダイソーで人気のプチブロックの盆栽シリーズ。ついに通常よりも大きめサイズのバージョンが登場していました！まったり動画でも観ながらやってみよう…なんて軽い気持ちで挑戦したことを後悔。対象年齢が12歳以上だなんて、「本当に！？」とツッコミたくなるほど難易度が高い部分もあり、存分に楽しめました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：プチブロックDX（しだれ桜）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJANコ