ダイソーで見つけた面ファスナーが超優秀でした！1本のテープにフックとループが混在しているため、貼り間違いの心配がなく手軽に使える便利グッズ。チクチクしないやさしい手触りでゴミも付きにくく、ベッド周りのリモコン収納やケーブル整理にもぴったり。「まさにマジック！」と言いたくなる使い心地だったんです♪商品情報商品名：フリーマジック（黒、熱に強い粘着、25mm×15cm）価格：￥110（税込）