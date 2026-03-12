タイガーエア・台湾は、日本路線を対象とした「Spring Sale」を、3月12日午前11時から13日まで開催する。対象路線と片道最低運賃は、以下の通り。諸税が別途必要となる。小人運賃の設定はなく、2歳未満の座席を使用しない幼児の片道運賃は2,300円となる。搭乗期間は3月12日から6月30日まで、路線により異なる。・台北/桃園発着沖縄/那覇（8,000円）、東京/羽田・東京/成田・大分・宮崎（9,000円）、名古屋/中部（9,500円）、仙台・