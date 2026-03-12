ダイソーに売っているミニミニサイズのクリアバッグは、推し活アイテムを入れる使い方がぴったり！小さなマスコットやミニフィギュアを入れると、ミニバッグのような見た目になって可愛く飾れます♡クリア素材で中身が見えるから、バッグの中で迷子になりがちな細かな持ち物をまとめるのにもちょうどいい存在です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クリアバッグ（ミニ、A）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソ