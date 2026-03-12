イランのスポーツ・青少年大臣を務めるアフマド・ドニャマリ氏が、イラン代表はFIFAワールドカップ2026に出場できる状況ではないことを表明した。イラン代表はアジア最終予選のグループAを首位で通過し、4大会連続7回目の本大会出場権を獲得。アメリカ、メキシコ、カナダで行われるFIFAワールドカップ2026のグループステージはすべてアメリカで予定しており、6月15日にニュージーランド代表、同21日にベルギー代表、同26日にエ