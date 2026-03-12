まさかの完敗で、厳しい立場に追いやられた。現地３月11日に開催されたチャンピオンズリーグのラウンド16第１レグで、ペップ・グアルディオラ監督が率いるマンチェスター・シティは、レアル・マドリーと敵地で対戦。前半のうちにフェデリコ・バルベルデにハットトリックを許し、そのまま０−３で敗れた。20分、27分、42分に失点。57分に守護神ジャンルイジ・ドンナルンマが、ヴィニシウス・ジュニオールのPKをストップしてい