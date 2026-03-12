チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のファーストレグが11日に行われ、スポルティング（イングランド）は敵地でボデ／グリムト（ノルウェー）と対戦した。スポルティングはリーグフェーズで5勝1分2敗の勝ち点「16」という成績を収め、レアル・マドリード（スペイン）、インテル（イタリア）、パリ・サンジェルマン（フランス）らを抑えて7位に入った。ストレートインしたラウンド16で相まみえる