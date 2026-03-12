きょうの東京株式市場で日経平均株価は、一時900円以上値下がりしました。節目の5万5000円台を割り込む展開となっています。中東情勢の長期化が警戒されるなか、原油価格の指標となるWTI先物価格が再び上昇し、一時1バレル=94ドル台をつけました。石油備蓄の放出などの報道はあるものの、原油の安定供給への不透明感が広がっていて、投資家の間ではリスクを回避する売りが先行しています。また、外国為替市場では、基軸通貨のドル