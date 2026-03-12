「オープン戦、ＤｅＮＡ４−６広島」（１１日、横浜スタジアム）ドラフト３位で入団した広島の新人、勝田成内野手（２２）が本塁打を含む３安打、１四球の活躍で、開幕レギュラーに猛アピールだ。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は藤浪、庄司、伊勢の３投手からヒットを記録した「対応力」を高く評価。果たして勝田は菊池を超えられるか。◇◇勝田の対応力には感心させられた。ルーキーだから初見の投手ばかりに