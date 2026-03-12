6人組ボーイズグループRIIZE（ライズ）が、日本レコード協会からプラチナ認証を受けた。2月18日にリリースした日本2枚目シングル「All of You」が、2月時点で累計出荷枚数が25万枚を突破し、同協会から10日、ゴールドディスク認定でプラチナ認定された。韓国メディアのマイデーリーは12日「RIIZEは、K−POPボーイズグループの中で、デビュー最短で日本の東京ドームでコンサートを開いた記録を持っている。3日間の公演で『All of Yo