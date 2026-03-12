仕事ができる人とそうでない人の違いは何か。日本マクドナルド創業者の藤田田さんは「仕事のできる人間はトイレの仕方がまるで違う。それは単なる排泄行為にとどまらず、自己管理や商売感覚にもつながっていく」という――。※本稿は、藤田田『起業家のモノサシ』（KKベストセラーズ）の一部を再編集したものです。■成績優秀でも中学校受験に落ちたワケ私は小学校6年生を2回やった。といっても成績が悪くて落第したわけではない。