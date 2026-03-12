エートーキョーは三井不動産と共同で、3月の「ART FAIR TOKYO20」会期に合わせ、東京ミッドタウン日比谷と東京ミッドタウン八重洲で、映像・写真展示やトークイベントを実施する。ART FAIR TOKYO 20メインビジュアル3月12日〜19日まで、東京ミッドタウン日比谷にて、キュレーターとともに優れた映像作品とそれを紹介するギャラリーに光を当てる「アートフェア東京」の特別セクションとなる映像作品プログラム「FILMS」開催する。10