プールD最終戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は11日（日本時間12日）、1次ラウンド・プールDの最終戦、ドミニカ共和国-ベネズエラ戦が行われた。ホアン・ソト外野手（メッツ）が初回に先制2ランを放った。役者がいきなり魅せた。プールDの1位通過が懸かった大一番。初回1死一塁の場面で「3番・左翼」のソトに打席が回ると、カウント0-2からの3球目、左腕ロドリゲスの151キロ速球を捉えた。（Full-Count編集部）